В Госдуме прокомментировали инцидент с Российским центром науки в Киеве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. России необходимо отреагировать на действия украинских радикалов в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко (КПРФ).

"Это же дипломатическая организация. <…> Это свидетельствует об уровне охраны порядка на Украине. Наверно, нужно послать ноту соответствующую. Это же не просто чье-то учреждение, это же (государственное. — Прим. ред.) учреждение, официальное", — прокомментировал инцидент Бортко.

Накануне СМИ сообщили, что радикалы обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок.

Это не первый подобный инцидент за последние дни. В рождественскую ночь радикалы напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Участники группировки также разбросали листовки с экстремистскими призывами и требованием прекратить деятельность всех российских структур на Украине. Посольство России в Киеве отправило в МИД страны ноту протеста.