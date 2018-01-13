Посол России рассказал об угрозах в случае вступления Швеции в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 13 янв – РИА Новости. Россия в случае присоединения Швеции к НАТО будет вынуждена радикально изменить свое военное планирование, чтобы защититься от нападения со стороны альянса, заявил в интервью шведской газете Dagens industri посол России в Швеции Виктор Татаринцев.

Вступление Швеции в НАТО, по его словам, означало бы радикальное изменение ситуации с безопасностью. "Ясно, что Россия не стала бы прыгать от радости и счастья от такого решения. Но с другой стороны, это было бы суверенным решением шведского народа", — отметил посол газете, отвечая на вопрос "Как отреагирует Россия, если Швеция захочет присоединиться к НАТО?". "Ситуация для нашего военного планирования изменится радикально. Если возникнет такая ситуация, то мы должны принять меры, чтобы защищать себя от нападения НАТО со шведской территории", — сказал Татаринцев.

В воскресенье открывается ежегодная шведская конференция по вопросам безопасности на севере Швеции "Народ и оборона". Конференцию посетит генсек НАТО. Татаринцев рассказал изданию, что посольство с весны пыталось добиться от организаторов приглашения на конференцию военно-политических экспертов из России, но безрезультатно. "Если НАТО там, то и Россия там должна быть тоже. Если Швеция свободна от альянсов, то следовало бы проследить за тем, чтобы поддерживался баланс", — заявил посол.

"Если бы я был на (конференции) "Народ и оборона", то я бы спросил шведских военных со сцены, главкома ВС Микаэля Бидена и других, почему они не решаются разговаривать с нашими военными за столом экспертов", — сказал посол. Он подчеркнул, что слова о виновности России в ухудшении ситуации с безопасностью являются вздором. "Вздор. Напряженность в Балтийском море обусловлена военной активностью НАТО. У нас есть вся статистика, но никто не хочет слушать", — отметил Татаринцев.

Он отверг обвинения, что у России есть намерения повлиять на политическое и общественное мнение в Швеции, а также слова главы военной разведки Швеции Гуннара Карлссона, назвавшего Россию главным источником IT-атак и "кампаний влияния". "Это все вздор. Это только бла-бла", — заявил посол, призвав предъявить доказательства и конкретные примеры.

Татаринцев считает, что, несмотря на отмечаемый последнее время рост товарооборота между странами, торговые возможности в значительной степени остаются неиспользованными из-за позиции правительства Швеции. "Россия была исключена из списка стран, которым правительство уделяет первоочередное внимание. Я явно разочарован. Очень многие торговые возможности не использованы", — сказал посол.