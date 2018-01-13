Посол России рассказал об угрозах в случае вступления Швеции в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 13 янв – РИА Новости. Россия в случае присоединения Швеции к НАТО будет вынуждена радикально изменить свое военное планирование, чтобы защититься от нападения со стороны альянса, заявил в интервью шведской газете Dagens industri посол России в Швеции Виктор Татаринцев.
В воскресенье открывается ежегодная шведская конференция по вопросам безопасности на севере Швеции "Народ и оборона". Конференцию посетит генсек НАТО. Татаринцев рассказал изданию, что посольство с весны пыталось добиться от организаторов приглашения на конференцию военно-политических экспертов из России, но безрезультатно. "Если НАТО там, то и Россия там должна быть тоже. Если Швеция свободна от альянсов, то следовало бы проследить за тем, чтобы поддерживался баланс", — заявил посол.
Он отверг обвинения, что у России есть намерения повлиять на политическое и общественное мнение в Швеции, а также слова главы военной разведки Швеции Гуннара Карлссона, назвавшего Россию главным источником IT-атак и "кампаний влияния". "Это все вздор. Это только бла-бла", — заявил посол, призвав предъявить доказательства и конкретные примеры.
Татаринцев считает, что, несмотря на отмечаемый последнее время рост товарооборота между странами, торговые возможности в значительной степени остаются неиспользованными из-за позиции правительства Швеции. "Россия была исключена из списка стран, которым правительство уделяет первоочередное внимание. Я явно разочарован. Очень многие торговые возможности не использованы", — сказал посол.