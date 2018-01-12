Кисляк о докладе американских сенаторов по России: смесь ярлыков

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Доклад сенаторов США о якобы имеющемся "вмешательстве России в дела других стран" — смесь ярлыков и бездоказательных обвинений, заявил журналистам в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, экс-посол России в США Сергей Кисляк.

В среду группа американских сенаторов опубликовала 200-страничный доклад, посвященный критике политики России. Одним из его авторов выступил сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин. В документе Москва безосновательно обвиняется во вмешательстве в дела других стран и распространении пропаганды. Нынешняя администрация, по мнению законодателей, не предпринимает должных мер для противодействия РФ.

"Доклад Кардина", прежде всего, вызывает острое ощущение дежавю. Много нового вы в нем не найдете – в общем известная помесь из навешивания ярлыков и выдвижения безапелляционных и бездоказательных обвинений в адрес российского государства", — сказал Кисляк.

Автор доклада



По его словам, сам Кардин уже много лет "накачивает" свой политический профиль, проталкивая различные антироссийские инициативы и законопроекты. "На фоне нынешней политической взвинченности в США вокруг всего, что связано с Россией, было бы даже странным, не пытайся такие деятели, как Кардин, нарабатывать себе политический капитал и в очередной раз продвинуть в публичную плоскость собственную русофобскую повестку дня", — добавил сенатор.

Причем этот материал, как отметил Кисляк, изначально чисто антироссийский и заточен, в частности, на критику в адрес президента Дональда Трампа за "недостаточно активную позицию по российскому вопросу". "В общем, он отражает типичную позицию русофобских деятелей от Демпартии, но, конечно же, вписан в динамику внутриполитической борьбы в самих США или непосредственно связан с ней", — пояснил законодатель.

Отвязный документ

Он назвал доклад одним из самых "отвязанных" американских материалов, нацеленных на очернение России. "Угрозы, якобы исходящие от нашей страны, надуманны, но авторы требуют от администрации целой стратегии по противодействию им", — сказал Кисляк.

Он отметил, что авторы доклада "пережевали все надуманности, надёрганности и прямую неправду", которые запускались русофобами разного толка в последнее время.

"Так или иначе, но доклад индикативен в отношении того, как демократы хотели бы развернуть антироссийскую кампанию. В том числе с точки зрения давления на нынешнюю администрацию в делах, связанных с нашей страной, да и на американских союзников, которые должны, мол, встраиваться в курс, определяемый американским лидерством", — полагает Кисляк.

"Обратите внимание на обозначенные в докладе предложения по более активному вмешательству в российские внутриполитические дела, что, разумеется, необходимо принимать во внимание и в контексте приближения президентских выборов в РФ", — подчеркнул он.

Глубокое разочарование



В целом же, если по таким докладам, как по слепку, судить о состоянии политического мышления в США по столь крупным вопросам, как отношения между нашими странами, то возникает глубокое чувство разочарования, признался сенатор.

"Разочарование тем, насколько зацикленность на внутренних политических баталиях в США, где отношения с Россией сейчас легко становятся жертвой межпартийных разборок, фактически лишает американцев способности к здравому анализу современных вызовов и пониманию того, что в интересах не только России, но и точно также в интересах США этим вызовам противостоять в сотрудничестве", — подчеркнул Кисляк.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.