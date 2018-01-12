Медведев призвал правительство к слаженной работе в новом году

Дмитрий Медведев проводит совещание о мерах по реализации бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. 12 января 2018

Дмитрий Медведев проводит совещание о мерах по реализации бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. 12 января 2018

ГОРКИ, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал правительство к слаженной и дисциплинированной работе, чтобы достойно пройти насыщенный событиями 2018 год.

"Год этот будет насыщен разными событиями, главным образом, конечно, в политике и экономике. Поэтому работать нужно всем слаженно, дисциплинированно, чтобы пройти этот период достойно", — сказал Медведев на совещании по реализации бюджета РФ на 2018-2020 годы.

Главным событием наступившего года станут выборы президента России, которые будут сопровождаться отставкой действующего и формированием нового кабинета министров.