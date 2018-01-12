В МИД ответили на рекомендации Госдепа не ездить в Россию

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве удивлены тем, что Госдеп рекомендует американцам не ездить в Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

На днях внешнеполитическое ведомство США опубликовало интерактивную карту, на которой весь мир разделили на четыре категории. Россия попала в третью — туда включили страны, поездки в которые "рекомендуется пересмотреть".

В пояснении написано, что американцам предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности", указывается, что в этих странах есть "особо опасные районы", а условия в любой них "могут измениться в любое время".

Захарова назвала это заявление Госдепа "очередным ничем не подкрепленным утверждением", добавив, что в качестве основной потенциальной угрозы указывается терроризм.

По ее словам, эта рекомендация может быть попыткой придать новый виток антироссийской истерике, "культивировать животный страх у американцев перед Россией".

"Вопрос к Госдепартаменту США: если исходить из этого критерия, а в даунтаун Нью-Йорка можно ездить? Ну это же абсолютное, невозможнейшее лицемерие. Ведь эта же общая проблема: вспомните Великобританию, Францию, Испанию, Бельгию. Эти страны, в которых произошли страшные, массовые, менее массовые, но от этого не менее страшные теракты, почему-то Госдепартамент США нашел более безопасными", — сказала Захарова.