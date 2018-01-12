Главред "МК" планирует сообщать Путину о проблемах в стране

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, ставший одним из доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина, заявил, что намерен в этом качестве не только агитировать за кандидата, которого представляет, но и доносить до него самого актуальные общественные и социальные проблемы.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила, что доверенными лицами Путина будут порядка 500 человек. Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц. В список доверенных лиц, в частности, вошли: Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Михаил Шмаков, Леонид Якубович, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Денис Майданов, Лев Лещенко, Диана Гурцкая, Павел Гусев, Евгений Поддубный.

"Моя задача — во-первых, своей деятельностью журналиста способствовать тому, чтобы давать информацию о деятельности президента, плюс выступать на различных встречах перед людьми, пытаться разъяснять сложные моменты. Но есть и еще один момент для меня важный: на тех встречах, где будет присутствовать и сам президент, и его помощники… говорить о тех проблемах, которые сегодня есть у общества. Есть проблемы у гражданского общества, у журналистов, есть проблемы со свободой слова, с кадрами, которые сегодня существуют на самых разных уровнях. Эти проблемы я бы тоже хотел поставить сегодня, для того чтобы на следующий срок президент смог их как-то решать", — сказал Гусев РИА Новости.

Он отметил, что уже бывал доверенным лицом Путина.

"В эту предвыборную кампанию мне тоже в администрации президента предложили подумать, готов ли я взять на себя эту ответственность. Я ответил согласием. Я считаю, что в этот сложный момент, который сейчас есть в целом, и в окружающем мире, и в стране, нужна поддержка президента. Другие кандидатуры меня, например, не устраивают", — заявил собеседник агентства.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.