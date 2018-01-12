В МИД назвали возможные сроки встречи Лаврова с японским коллегой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции после встречи в Москве. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции после встречи в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно может пройти весной в Японии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"По итогам переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с его японским коллегой господином Коно в ноябре 2017 года были достигнуты договоренности о проведении встречи министров иностранных дел двух стран в Японии весной 2018 года", — сказала она на брифинге в пятницу.