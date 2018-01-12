Депутат Госдумы пригласил сотрудников госдепа посетить Северный Кавказ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев (ЕР) пригласил сотрудников госдепартамента США посетить Северный Кавказ и лично убедиться в обеспечении должного уровня безопасности в регионе, сообщает пресс-служба депутата.

"Я приглашаю представителей госдепартамента США посетить Северокавказский регион, чтобы они могли своими глазами увидеть, что безопасность в нашей стране и конкретно на Северном Кавказе находится на должном уровне", — цитирует Шхагошева его пресс-служба.

Политик подчеркнул, что Северный Кавказ ежегодно посещают более 2 миллионов туристов.

"О тех временах – 1990-х годах и максимум начале 2000-х, когда в нашем регионе не было туристов, не осталось и следа. Подобные предупреждения госдепа своим гражданам – не что иное, как очередной шаг в свете санкционной риторики в отношении нашей (страны), а не забота о них", — считает парламентарий.

Как напомнили в пресс-службе депутата, ранее госдеп США распространил рекомендации своим гражданам по посещению других стран. На сайте ведомства была опубликована интерактивная карта с рекомендациями для граждан США, на которой государства разделены на категории по возрастанию опасности для посещения. Россию в Госдепе США отнесли к третьей категории, куда следует "пересмотреть поездку" из-за "существенных рисков для безопасности".