Лавров посетит Нью-Йорк 18-19 января

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 18-19 января Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях СБ ООН по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, а также по ситуации в Афганистане и Центральной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Восемнадцатого — девятнадцатого января глава российского внешнеполитического ведомства посетит Нью-Йорк, где примет участие в организуемых председательствующим в Совете Безопасности ООН в январе Казахстаном двух заседаниях высокого уровня", — сказала она на брифинге в пятницу.

По словам Захаровой, эти заседания будут посвящены вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, построения мер доверия и построению регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии.

"Считаем весьма актуальной инициативу Казахстана по организации этих мероприятий, их важность определяется высоким интересом государств-членов ООН, выступающих за укрепление центральной роли Совета Безопасности по поиску и выработке эффективных решений главных проблем международных отношений. Мы рассчитываем, что на заседаниях состоится предметный обмен мнениями по проблемам нераспространения оружия массового уничтожения и ситуации в регионе Центральной Азии и Афганистане", — сказала Захарова.

Она отметила, что в ходе пребывания Лаврова в Нью-Йорке запланирована отдельная встреча с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.