МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва адекватно ответит на возможные новые санкции со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в основе российской реакции будет лежать принцип взаимности.

"Будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России", — добавил Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации СМИ о том, что США могут ввести санкции против пятидесяти российских бизнесменов.

Песков отметил, что пресса публикуется много разных списков, "но они все оказываются ненастоящими". Он призвал дождаться конкретики по документу, представленному Госдепартаментом.

"Его, конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать, дождаться, будет ли этот список, потому что появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов. Поэтому нужно посмотреть, что будет за список, — раз, нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция", — подчеркнул Песков.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты работают над санкциями в отношении России в рамках закона "О противодействии противникам Америки".

Трамп подписал закон в августе прошлого года. Одно из его положений обязывает администрацию не позднее 180 дней после принятия документа (а в дальнейшем — ежегодно) предоставлять конгрессу список приближенных к высшей российской власти олигархов, бизнесменов и других представителей элиты, включая данные об их родственниках.

"Кремлевский доклад" должен быть озвучен не позднее 29 января.