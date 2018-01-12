Путин проведет совещание Совбеза и встретится с полпредом в СЗФО

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание Совбеза РФ, а также встретится с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент работает в Москве, совсем скоро начнется оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. По итогам расскажем вам, какие темы поднимались", — сказал Песков.

После этого, по его словам, Путин проведет целый ряд встреч. "Одна из них — встреча с новым полпредом на северо-западе Бегловым", — добавил он.

Песков отметил, что планируется обсудить вопросы развития округа.