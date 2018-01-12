В Госдуме предложили ускорить внедрение новой системы регистрации депутатов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Госдума может досрочно рассмотреть вопрос о внедрении новой системы регистрации на заседания по личности депутатов после соответствующего предложения члена фракции "Единая Россия" Сергея Боярского, озвученного в ходе пленарного заседания в пятницу.

Состоявшееся в среду первое в новой сессии заседание Госдумы началось в условиях отсутствия технической возможности официально зарегистрировать в зале всех представителей фракции ЛДПР, которые не нашли на своих местах оставленные там депутатские карточки. Позже выяснилось, что их забрал себе работник технических служб, который посчитал, что они больше не пригодятся хозяевам.

"У меня вопрос: нельзя ли нам досрочно рассмотреть вопрос об оборудовании наших рабочих мест более технологичным оборудованием с использованием современнейших технологий идентификации личности учёта нашего присутствия, с тем чтобы избежать таких недоразумений в принципе?" — предложил Боярский.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что данный процесс можно ускорить. "Я думаю, что этот вопрос нам нужно отдельно обсудить в рамках совета Госдумы и потом уже вынести решение", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме летом 2018 года может появиться оборудование по регистрации депутатов по биометрическим данным. По словам Вячеслава Володина, подобные технологии позволили бы полностью исключить случаи голосования парламентариев друг за друга в ходе пленарных заседаний.