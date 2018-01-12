В Госдуме предложили ускорить внедрение новой системы регистрации депутатов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Госдума может досрочно рассмотреть вопрос о внедрении новой системы регистрации на заседания по личности депутатов после соответствующего предложения члена фракции "Единая Россия" Сергея Боярского, озвученного в ходе пленарного заседания в пятницу.
"У меня вопрос: нельзя ли нам досрочно рассмотреть вопрос об оборудовании наших рабочих мест более технологичным оборудованием с использованием современнейших технологий идентификации личности учёта нашего присутствия, с тем чтобы избежать таких недоразумений в принципе?" — предложил Боярский.
Ранее сообщалось, что в Госдуме летом 2018 года может появиться оборудование по регистрации депутатов по биометрическим данным. По словам Вячеслава Володина, подобные технологии позволили бы полностью исключить случаи голосования парламентариев друг за друга в ходе пленарных заседаний.