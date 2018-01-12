В Думе обсудят оснащение избирательных участков биометрическими приборами

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможность оснастить избирательные участки приборами идентификации по биометрическим данным.

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин во время пленарного заседания в пятницу выступил с предложением обсудить идею оборудовать приборами идентификации по биометрическим данным избирательные участки.

"Тему поднимаете правильную, давайте об этом будем думать, обсуждать. Конечно, это шаг серьезный будет вперед в вопросах и легитимности, в вопросах и безупречности избирательной кампании. Но как вы понимаете, это вопрос, который нужно в том числе просчитать в плане стоимости", — сказал Володин, отвечая на инициативу Шерина.

Ближайшие выборы, которые состоятся в России, — президентские. Они пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря прошлого года.