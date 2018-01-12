В Думе обсудят оснащение избирательных участков биометрическими приборами

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможность оснастить избирательные участки приборами идентификации по биометрическим данным.
"Тему поднимаете правильную, давайте об этом будем думать, обсуждать. Конечно, это шаг серьезный будет вперед в вопросах и легитимности, в вопросах и безупречности избирательной кампании. Но как вы понимаете, это вопрос, который нужно в том числе просчитать в плане стоимости", — сказал Володин, отвечая на инициативу Шерина.
Ближайшие выборы, которые состоятся в России, — президентские. Они пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря прошлого года.