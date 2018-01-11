Путин рассказал от чего зависит улучшение отношений между Россией и США

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Нормализация отношений РФ и США зависит от Вашингтона, а не от Москвы, вопрос в том, смогут ли американские коллеги проявить мужество и здравый смысл, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это зависит сейчас не от нас, прежде всего, это зависит от американской стороны. (Когда) проявят они добрую волю, смогут набраться мужества, здравого смысла, поймут они в конце концов, что в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами Соединенные Штаты, что это лежит в рамках национальных интересов, тогда все нормализуется и будут отношения развиваться", — сказал Путин на встрече с руководителями российских СМИ и информагентств.

По его словам, пока этого не поймет американская сторона, в Америке будут продолжать "использовать российскую карту во внутриполитической игре", что будет ухудшать отношения.

"Посмотрим, что будет происходить в этом году. Это не от нас зависит", — добавил глава государства.