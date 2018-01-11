В Госдуме заявили об отказе направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия не собирается направлять делегацию на заседание ПАСЕ в январе. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

По его словам, нет никаких гарантий того, что права национальных делегаций не подвергнутся дискриминации. При этом депутат отметил, что консультации с членами ПАСЕ на эту тему продолжатся.

Он добавил, что визит членов Президентского комитета будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций после январской сессии, добавив, что российские парламентарии попытаются убедить лидеров ПАСЕ в том, что необходимы сущностные изменения в работе организации.

В ожидании перемен

Член делегации Совета Федерации в ПАСЕ Алексей Александров, в свою очередь, пояснил, что по умолчанию, пока не происходит положительных перемен в работе ПАСЕ, Россия будет отказываться от участия в работе Ассамблеи.

"Парламентская Ассамблея пока принципиально не принимает такое решение, поскольку это может нарушить общую политику санкционного давления на Россию",- считает сенатор.

Он подчеркнул, что "если ПАСЕ не изменит свои правила, которые запрещали бы дискриминацию национальных делегаций", Россия не будет участвовать в работе Ассамблеи.

Логичное решение

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал такое решение депутатов ожидаемым.

"Российская сторона уже заявляла, при каких условиях она будет готова вернуться на заседания ПАСЕ. Многие процедуры организации требуют серьезных реформ, необходимо продвигаться в сторону демократизации процесса принятия решений" — считает он.

По его словам, пока в ПАСЕ никаких реформ не проводили. Если бы Россия участвовала в ассамблее, то наверняка стала бы объектом критики, считает политолог.

"Поэтому принято по-своему логичное решение туда не ездить. Хотя я считаю, что диалог с ПАСЕ должен продолжаться в той мере, в какой мы можем сохранить межпарламентское общение", — сказал Кортунов.

Россия в ПАСЕ

В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях ПАСЕ и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму.

По этой причине Россия с 2016 года перестала направлять документы, необходимые для аккредитации своей делегации.

Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

Летом прошлого года Россия заявила, что приостановит часть выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на это, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов СЕ.