В Крыму ответили на требование Киева сообщать о призыве в российскую армию

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал требование киевских властей к крымским призывникам "бредовой идеей" и посоветовал им переключиться на военнослужащих США или Буркина-Фасо.

Ранее так называемая прокуратура Автономной Республики Крым (эта структура сохранилась в украинской Генпрокуратуре после воссоединения Крыма с Россией) призвала жителей полуострова сообщать о получении повесток о призыве в российские Вооруженные силы.

"Это не дело Украины. Пусть они занимаются своими внутренними делами, а крымчан оставят в покое. Просто смешно комментировать бредовые идеи. Почему они не требуют, чтобы американцы их информировали, куда идут служить? Почему у Германии не требуют, чтобы их информировали? Пусть еще в Буркина-Фасо напишут, чтобы оттуда их информировали, куда и кто кого призывает и отправляет служить", — сказал Фикс РИА Новости.

Украинской прокуратуре, считает вице-спикер, лучше бы заняться бандитскими формированиями, которые ходят с оружием по украинским городам и преследуют людей.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.