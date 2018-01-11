Мосгоризбирком не получил документы о референдуме по Марьино и Люблино

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия пока не получила никаких документов от местных депутатов о проведении референдума по слиянию Марьино и Люблино на юго-востоке столицы в один муниципальный округ, сообщил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"К нам такие документы пока не поступали. Как поступят — там уже будем их рассматривать", — сказал Горбунов РИА Новости.

Как ранее сообщало издание "Медиазона", Совет муниципальных депутатов московского Марьино рассматривает обращение инициативной группы о проведении референдума об объединении Марьино и Люблино в один муниципальный округ. Как уточнялось со ссылкой на источник, референдум о слиянии округов могут провести в день президентских выборов 18 марта.

Как пояснил РИА Новости глава комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению в Мосгордуме Александр Семенников, обращение инициативной группы граждан о проведении референдума должно быть направлено местными депутатами в Мосгоризбирком, который даст оценку референдуму и передаст документы в Московскую городскую думу.