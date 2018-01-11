В Кремле подтвердили обсуждение контактов с Палестиной на высшем уровне

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Разговор о возможных контактах глав России и Палестины ведется, но точных сроков пока не определено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно ведется разговор о возможных российско-палестинских контактах на высшем уровне, но точных сроков пока не определено. Когда они будут определены, мы сообщим вам соответствующим образом", — сказал журналистам Песков.

Ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль заявил РИА Новости, что глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас планирует посетить Россию в первой половине февраля, обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе решение США по Иерусалиму.