Российская делегация не поедет в ПАСЕ, считает зампред комитета Госдумы

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Российская делегация не поедет на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), пока нет никакой информации, подтверждающей обратное, считает зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

"Пока информации, подтверждающей, что такая делегация поедет, нет. Скорее всего, она не поедет", — сказал Чепа РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли делегация РФ посетить сессию ПАСЕ в январе.

Депутат отметил, что мнение России о необходимости отмены санкций к российским парламентариям находит все больший отклик среди западных политиков.

"Мы ведём переговоры и находим все больше и больше сторонников того, что вот эти санкции необходимо отменять против российской делегации и дать ей право голоса", — отметил он.

В январе 2018 года на зимней сессии ПАСЕ будет избираться новый комиссар по правам человека сроком на семь лет. С 2014 года Ассамблея избирает судей ЕСПЧ без России. Москва с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму.