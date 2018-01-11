Калужский губернатор рассказал о подготовке кандидатов в главы регионов

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Анатолий Артамонов, возглавляющий Калужскую область с 2000 года и считающийся одним из наиболее эффективных глав регионов, рассказал в интервью РИА Новости, как участвует в подготовке кандидатов в губернаторы.
Ранее проректор РАНХиГС при президенте, директор Высшей школы государственного управления при академии Алексей Комиссаров сообщил РИА Новости, что вуз проводит тренинги для высшего управленческого кадрового резерва. В обучающей программе участвуют и российские, и иностранные профессора, эксперты, практики, руководители федеральных ведомств и регионов. По словам Комиссарова, программа будет регулярной.
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