Калужский губернатор рассказал о подготовке кандидатов в главы регионов

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Анатолий Артамонов, возглавляющий Калужскую область с 2000 года и считающийся одним из наиболее эффективных глав регионов, рассказал в интервью РИА Новости, как участвует в подготовке кандидатов в губернаторы.

"Иногда читаю лекции. Меня приглашают, когда проводятся тренинги, в том числе для потенциальных кандидатов на должность временно исполняющих обязанности глав регионов. Но системно – нет. Этим есть, кому заниматься. Есть РАНХиГС, которая вместе с Администрацией президента ведет большую работу. И она поставлена очень хорошо", — сказал Артамонов, отвечая на вопрос, участвует ли он в подготовке новых врио глав регионов.

Ранее проректор РАНХиГС при президенте, директор Высшей школы государственного управления при академии Алексей Комиссаров сообщил РИА Новости, что вуз проводит тренинги для высшего управленческого кадрового резерва. В обучающей программе участвуют и российские, и иностранные профессора, эксперты, практики, руководители федеральных ведомств и регионов. По словам Комиссарова, программа будет регулярной.

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