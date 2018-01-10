Володин предложил регистрировать депутатов по биометрическим данным

МОСКВА. 10 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, завершая заседание в пятницу, предложил депутатам обсудить введение регистрации по биометрическим данным.
"Чтобы у нас с карточками такие проблемы не возникали, просим обсудить во фракциях вопрос, связанный с регистрацией по биометрическим данным", — сказал Володин, напомнив об утреннем инциденте.
Ранее сообщалось, что в Госдуме летом 2018 года может появиться оборудование по регистрации депутатов по биометрическим данным. По словам Вячеслава Володина, подобные технологии позволили бы полностью исключить случаи голосования парламентариев друг за друга в ходе пленарных заседаний.