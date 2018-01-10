Володин предложил регистрировать депутатов по биометрическим данным

МОСКВА. 10 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, завершая заседание в пятницу, предложил депутатам обсудить введение регистрации по биометрическим данным.

Первое в новой сессии заседание началось в условиях отсутствия технической возможности официально зарегистрировать в зале всех представителей фракции ЛДПР, которые не нашли на своих местах оставленные там депутатские карточки. Позже выяснилось, что их забрал себе работник технических служб, который посчитал, что они больше не пригодятся хозяевам.

"Чтобы у нас с карточками такие проблемы не возникали, просим обсудить во фракциях вопрос, связанный с регистрацией по биометрическим данным", — сказал Володин, напомнив об утреннем инциденте.

Ранее сообщалось, что в Госдуме летом 2018 года может появиться оборудование по регистрации депутатов по биометрическим данным. По словам Вячеслава Володина, подобные технологии позволили бы полностью исключить случаи голосования парламентариев друг за друга в ходе пленарных заседаний.