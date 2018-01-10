Путин назначил нового посла в Уругвае

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил новым послом РФ в Уругвае и наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству Николая Софинского, который сменил на этом посту Алексея Лабецкого, соответствующие указы опубликованы на официальном-интернет портале правовой информации.

"Назначить Софинского Николая Всеволодовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству", — говорится в документе.

Ранее этот пост занимал Алексей Лабецкий, освобожденный президентом от исполнения обязанностей.

"Освободить Лабецкого Алексея Казимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Восточной Республике Уругвай и наблюдателя РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству", — говорится в указе.