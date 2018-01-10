Путин одобрил новый состав резерва управленческих кадров

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента — в его состав вошли 143 человека, сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России. В состав резерва вошли 143 человека – представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после утверждения предыдущего состава резерва в ноябре 2016 года 8 человек назначены и.о. главы субъекта РФ — в Бурятии, Удмуртии, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Новосибирской, Рязанской областях и в Ненецком автономном округе. Кроме того, 4 человека назначены на руководящие должности — глава Минэкономразвития, директор ФССП и его заместитель, заместитель главы МИД. Сообщается, что всего получили новые назначения 44 представителя резерва.