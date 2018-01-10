Отношения России и США по-прежнему оставляют желать лучшего, заявил Песков

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присвоение имени Немцова площади рядом с посольством РФ в Вашингтоне произошло на фоне не самых лучших отношений между двумя государствами.

Городской совет Вашингтона во вторник единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова, свидетельствуют итоги голосования.

"Это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности симметричного ответа с российской стороны.