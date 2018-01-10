В Госдуме пообещали учитывать в работе ожидания россиян

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Существующий запрос от общества на более активную работу в избирательных округах, поддержку инициатив граждан и регулярные отчеты депутатов обязывает Госдуму к более эффективной деятельности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик также подчеркнул, что граждане хотят, чтобы "депутаты оценивали и анализировали правоприменительную практику, как законы работают, насколько они эффективны".
"Существует запрос на более активную работу в избирательных округах, поддержку и продвижение инициатив граждан, регулярные отчеты депутатов перед избирателями о проделанной работе. Это нас обязывает к более эффективной реализации представительных полномочий", — подчеркнул он, добавив, что со стороны граждан также есть запрос на открытость работы Госдумы.