В Госдуме пообещали учитывать в работе ожидания россиян

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Существующий запрос от общества на более активную работу в избирательных округах, поддержку инициатив граждан и регулярные отчеты депутатов обязывает Госдуму к более эффективной деятельности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Госдума заказывает социологические исследования. "По итогам года прошлого остановлюсь на вопросах, которые волнуют наших граждан. Граждане хотят получать больше информации о том, как депутаты контролируют реализацию уже принятых законов, это запрос", — сказал Володин на первом пленарном заседании весенней сессии в среду.

Политик также подчеркнул, что граждане хотят, чтобы "депутаты оценивали и анализировали правоприменительную практику, как законы работают, насколько они эффективны".

"Существует запрос на более активную работу в избирательных округах, поддержку и продвижение инициатив граждан, регулярные отчеты депутатов перед избирателями о проделанной работе. Это нас обязывает к более эффективной реализации представительных полномочий", — подчеркнул он, добавив, что со стороны граждан также есть запрос на открытость работы Госдумы.