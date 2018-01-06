России необходим диалог с США по договору РСМД, считают в Госдуме

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. России следует согласиться на проведение переговоров с США по вопросам соблюдения положений Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), чтобы высказать свои критические замечания, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что специальный американский закон для изменения задним числом ядерного соглашения с Ираном будет принят уже на следующей неделе "или вскоре после этого".

"Нам в любом случае надо идти (на переговоры с США) и высказать те критические замечания, которые есть к США, а их достаточно много. И ещё раз определиться, США будут выполнять положения договора или не будут. И если они не будут их выполнять в одностороннем порядке, тогда мы можем выйти из данного договора", — сказал Швыткин РИА Новости.

Договор РСМД был подписан в 1987 году. Документ запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысяч километров. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.