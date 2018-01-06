Поклонская ответила на сообщения об украинском гражданстве

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Наталья Поклонская, комментируя заявление украинского сенатора о том, что она могла остаться гражданкой Украины, рекомендовала разобраться со своим американским гражданством.

Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что Поклонская могла остаться гражданкой Украины, а в миграционной службе нет данных о том, что она нарушила украинский закон о гражданстве. Эти заявления появились после того, как интернет-издание " Украинская правда " сообщило, что власти Украины до сих пор не лишили экс-прокурора Крыма украинского гражданства.

"Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. К сведению… скажу, что народы России и Украины неделимы. Могу пожелать депутатам Верховной Рады Украины разобраться со своим американским гражданством", — написала она на своей странице на Facebook.