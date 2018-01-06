В Совфеде диалог с США по соглашениям о вооружениях назвали важным

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Очень важно продолжать диалог между Россией и США по ключевым соглашениям в сфере вооружения, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что России и США предстоят очень важные переговоры по СНВ и РСМД. Он не уточнил, какие именно вопросы предстоит обсуждать сторонам в ходе переговоров.

"То, что США собираются обсуждать эту тему, это позитивный фактор. Значит, никто не собирается выходить из этих соглашений просто так", — сказал Джабаров.

Он предложил дождаться начала переговорного процесса и посмотреть, какие условия и вопросы предложит каждая из сторон к обсуждению.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него. В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора. Конгресс США в военном бюджете, принятом в декабре, выделил средства на разработку ракеты наземного базирования, которая прямо нарушает договор.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.