Критерии KPI региональных властей нуждаются в детализации, считают в СФ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ряд критериев системы комплексной оценки эффективности работы руководителей регионов нуждается в детализации и расширении, считает первый вице-спикер Совета Федерации Николай Фёдоров.

"Ряд критериев нуждается в детализации, чтобы президент и правительство могли получать более полную и объективную информацию для принятия управленческих решений", — сказал он РИА Новости.

В частности, по словам сенатора, необходимо уточнить такой показатель, как динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы. Существующие методики не учитывают при расчете уровня реальной среднемесячной начисленной заработной платы целый ряд важнейших аспектов, отметил он. "Зарплаты селян и горожан, доходы руководителей, топ-менеджеров и иных сотрудников как в реальном секторе экономики, так и у бюджетников, сильно, в разы, а то и в десятки раз отличаются друг от друга. Тем не менее, до сих пор продолжается вычисление "средней температуры по больнице", — сказал Фёдоров.

Другой критерий — коэффициент доступности жилья — не показывает на деле динамику решения жилищной проблемы в регионе, отметил он. Значительно "практичнее и объективнее" характеризует ситуацию в регионе по этой проблеме другой критерий — "динамика удельного веса семей, решивших жилищную проблему, в том числе и особенно из семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях", подчеркнул вице-спикер.

Он также высказался за то, чтобы качество системы здравоохранения в регионе оценивалось не по уровню удовлетворенности населения услугами в учреждениях здравоохранения, а, к примеру, по уровню заболеваемости по основным видам болезней, который может дать наглядную картину развития здравоохранения в регионе. "Сюда входят и качество профилактической работы, диспансеризации, медицинских услуг, обеспеченность клиник врачами и лекарственными средствами", — пояснил сенатор.

"Словом, в дальнейшей работе при подготовке методики оценки эффективности деятельности региональных властей правительству стоило бы учесть эти и целый ряд дополнительных и очень важных аспектов. Иначе получится, как в ставшей пословицей строке из стихотворения Льва Николаевича Толстого: "Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить", — сказал Фёдоров.