МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по международным отношениям председателя комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олега Мельниченко и исключил из Совета бывшего главу этого комитета Дмитрия Азарова, соответствующий указ в четверг опубликован на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав Совета при президенте РФ по международным отношениям… изменения, включив в него Мельниченко — председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (по согласованию) и исключив из него Азарова", — говорится в документе.

Председателем комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике сенатор от Пензы Олег Мельниченко стал после того, как глава этого комитета Дмитрий Азаров в сентябре был назначен врио губернатора Самарской области. Мельниченко до прихода в Совфед был заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе.