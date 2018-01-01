В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали "ядом в блестящей обертке"

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко выглядит "ядом в блестящей обертке". Такое мнение в разговоре с RT выразил депутат Госдумы от Крыма, замглавы комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

Ранее Порошенко обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав их "братьями и сестрами" Украины.

"Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и Донбассе", — пояснил Бальбек.

По его словам, "верить хладнокровному убийце собственного народа" могут лишь сумасшедшие и Запад.

Комментируя слова Порошенко о том, что главным ресурсом украинцев является оптимизм и вера в свою страну, депутат отметил, что этот народ действительно не падает духом даже в сложных ситуациях. В связи с чем Бальбек не исключил, что "на этой оптимистичной ноте" украинцы сбросят с шеи "порошенковское ярмо".