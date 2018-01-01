В России вступил в силу закон о требованиях к финансированию партий

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Закон, ограничивающий размер ежегодных членских и вступительных взносов в партии и обязывающий их раскрывать данные об источниках финансирования, вступает в силу в России в понедельник.

Поправки к закону "О политических партиях" Госдума приняла в третьем чтении 24 ноября. Теперь, согласно нему, сумма ежегодных членских и вступительных взносов, которую член партии может вносить в течение года, ограничивается 4,3 миллиона рублей — аналогично предельной сумме пожертвований от физического лица за год.

На этапе подготовки и рассмотрения законопроекта его автор – глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов пояснял, такое регулирование обеспечит выравнивание условий, необходимых для раскрытия соответствующей информации — как в случаях внесения пожертвований, так и в случаях внесения вступительных и членских взносов.

Помимо этого, новый закон устанавливает единые требования к раскрытию политической партией в сводном финансовом отчете и сведениях о поступлении и расходовании средств информации о члене политической партии и о размере денежных средств, поступивших в качестве вступительного и (или) членских взносов, и о физическом лице, осуществившем пожертвования в адрес политической партии.

Прописанные ранее в законе условия раскрытия политической партией информации о члене партии, размере и расходовании средств, поступивших в качестве вступительного или членских взносов, из нового закона исключаются.

Также устанавливаются единые требования к раскрытию политической партией в сводном финансовом отчете и сведениях о поступлении и расходовании средств информации о члене политической партии и о размере денежных средств, поступивших в качестве вступительного и (или) членских взносов, и о физическом лице, осуществившем пожертвования в адрес политической партии.

Отмечается, что размер пожертвования, вступительного или членского взноса, превышение которого влечет необходимость раскрытия в сводном финансовом отчете сведений о жертвователях либо о членах политической партии, уплативших вступительные или членские взносы, будет устанавливаться ЦИК РФ.

Данные изменения будут применяться к отношениям, которые возникнут при представлении сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, сводного финансового отчета соответственно в ЦИК РФ, избирательные комиссии субъектов РФ начиная с указанной отчетности за 2018 год.

По мнению автора инициативы, такие меры обеспечат выравнивание условий, необходимых для раскрытия информации — как в случаях внесения пожертвований, так и в случаях внесения вступительных и членских взносов.