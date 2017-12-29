Полпред в ЦФО предложил сделать бизнес одним из институтов власти в России

ВОРОНЕЖ, 29 дек — РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев предложил на встрече с журналистами в Воронеже сделать бизнес одним из институтов власти в России.

"Я считаю, что в стране надо создать пятую власть — консолидировать бизнес. И этим надо наделить торгово-промышленную палату, чтобы она была индикатором, начиная с муниципального района до федерального правительства, была постоянно действующая площадка для переговоров, были соответствующие полномочия у торгово-промышленной палаты в защите бизнес-интересов", — сказал Гордеев.

В качестве примера взаимодействия бизнеса и власти Гордеев привел Воронежскую область, где местное бизнес-сообщество является и "субъектом законодательной инициативы", и участвует в заседании правительства, в согласовании документов. Также в регионе есть уполномоченный по защите прав бизнеса.

Опыт такой работы бизнеса и власти он предложил внедрить на федеральном уровне. "Такие подходы — их можно сделать, и вполне системно решить задачу. Полпредство здесь тоже может играть роль", — заметил Гордеев.

Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку по собственному желанию губернатора Воронежской области Гордеева и назначил его полпредом в ЦФО.

Четырьмя институтами власти в государстве обычно называют законодательные, исполнительные, судебные органы и прессу.