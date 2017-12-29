Полпред в ЦФО предложил сделать бизнес одним из институтов власти в России

ВОРОНЕЖ, 29 дек — РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев предложил на встрече с журналистами в Воронеже сделать бизнес одним из институтов власти в России.
В качестве примера взаимодействия бизнеса и власти Гордеев привел Воронежскую область, где местное бизнес-сообщество является и "субъектом законодательной инициативы", и участвует в заседании правительства, в согласовании документов. Также в регионе есть уполномоченный по защите прав бизнеса.
Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку по собственному желанию губернатора Воронежской области Гордеева и назначил его полпредом в ЦФО.
Четырьмя институтами власти в государстве обычно называют законодательные, исполнительные, судебные органы и прессу.