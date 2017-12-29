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Политика

В Кремле назвали главные разочарования года

15:5529.12.2017
(обновлено: 16:42 29.12.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСпасская (слева) и Сенатская башни Московского Кремля. Архивное фотоСпасская (слева) и Сенатская башни Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Кремле считают главными разочарованиями 2017 года ситуацию в отношениях с США, а также зависшее состояние Минских соглашений. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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"Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации минских договоренностей, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием", — заявил он.

По словам пресс-секретаря, не могут не вызывать сожаления и российско-американские отношения, а именно — та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении Москвы.

"Но, вместе с тем, вы знаете настрой, который неоднократно озвучивал президент: мы хотим и ищем добрых взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения, взаимного доверия со всеми странами, в первую очередь с европейскими, и в том числе с Соединенными Штатами. Но здесь танго нужно танцевать вдвоем, как говорится", — считает Песков.

"Достижений очень много"

А вот ответить на вопрос, каким, по версии Кремля, было главное достижение за прошедший год, пресс-секретарь затруднился: их очень много.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"Мы как-то таким образом не составляли перечень ни достижений, ни каких-то неудач. Трудно сказать. Назвать какое-то одно достижение было бы неверным, потому что на самом деле достижений очень много — это и экономика, вы знаете смену основного тренда в экономике, это и рекордно низкий уровень инфляции, это и инициативы и меры, которые принимаются в социальной сфере. Перечень очень большой, и работа была очень напряженная и очень эффективная. Главное, что и эффект от этой работы растянут по времени, поэтому говорить рамками одного года было бы неверным", — сказал Песков.

Он добавил, что выделить основную неудачу года тоже довольно затруднительно. "Это должен говорить сам президент", — подчеркнул пресс-секретарь.

Выход из рецессии

Президент Владимир Путин уже дал оценку 2017 году — по его мнению, он был удачным. Особо президент отметил выход российской экономики из рецессии.

Герб РФ на монете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Потому что от экономики все остальное зависит: и социальная сфера, уровень доходов граждан, обороноспособность", — подчеркнул глава государства на встрече с работниками депо на железнодорожной станции Москва-Киевская.

Он напомнил, что реальные зарплаты выросли примерно на три процента. Не всем людям это заметно, поскольку в каждом регионе процесс проходит по-своему, добавил президент.

"Вот этот рост экономики постепенно начинает отражаться и на реальных доходах. Мне кажется, что это основное", — считает он.

Президент также отметил положительные изменения в оборонной сфере.

"И то, что у нас на собственной почве начинает все развиваться, то, что мы повышаем свой суверенитет и в сфере экономики, и в сфере безопасности, это чрезвычайно важно. Вот это еще один шаг к укреплению нашей независимости и суверенитета — он очень важен", — сказал глава государства.

Главное в России…

Россияне, оценивая уходящий год, говорили о Сирии, столетии Октябрьской революции и трудностях в экономике. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного холдингом "Ромир".

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Так, военную операцию в Сирии считают ключевым событием года почти четверть опрошенных (23%). Еще примерно пятая часть (18%) поставили на первое место столетие Октября. 

Тяжелую экономическую ситуацию ключевым событием признали 17% россиян. Причем в прошлом году так считали более 40% респондентов. "То есть в этом году наблюдается явное восстановление, что сказалось на общих настроениях и оценках наших соотечественников", — отметили в "Ромир".

Каждый десятый (10%) причислил к событию года отставки в губернаторском корпусе, а 8% — продолжающийся допинговый скандал с российскими спортсменами. Еще 7% респондентов вспомнили о прошедшем летом Кубке конфедераций по футболу.

"Всего 4% респондентов приравняли к событию года дело экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева. По 2% россиян посчитали событием года проведение года экологии в России, а также ввод в эксплуатацию участка железной дороги Журавка — Миллерово, который идет в обход Украины", — пишут эксперты.

…и в мире

В мировом масштабе событием года, по мнению россиян, стала война в Сирии – так думают треть опрошенных (32%). Борьбу с ИГ* поставили на первое место 18% россиян. При этом, отмечают в "Ромир", доля таких ответов постепенно снижается: два года назад борьба с ИГ* привлекала внимание 42% респондентов, а прошлом году — всего 30%.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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О терактах в США и Европе как о событии года заявили 14% россиян, еще 13% вспомнили об инаугурации Дональда Трампа. Каждый восьмой (12%) опрошенный придает важность ядерным испытаниям в КНДР. Президентские выборы во Франции и референдум о независимости Каталонии, а также выход на рынок смартфонов от Apple iPhone 8 и IPhone X привлекли внимание лишь 1-2% россиян. 

"Таким образом, итогами уходящего года можно считать некоторое улучшение экономической ситуации в стране, что отразилось на снижении числа россиян, которые называют кризис событием года. Однако теперь на первое место в событийном рейтинге в масштабе страны и мира вышла война. В преддверии нового года остается надеяться на перемены к лучшему в году наступающем", — заключили авторы исследования.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Итоги года 2017
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Итоги года 2017
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Политика
Комментарии
10 пользователей оставили 16 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
василий иванов
если не считать что народ стал жить хуже то в остальном всё хорошо
17:25
29.12.2017
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Uri Rodionov
Самое главное разочарование, несусветной воровство правителей. Воуют не на жизнь, а сколько только могут ухватить. Как волк на овчарне, порежет всю отару, хоть столько не съест.
17:01
29.12.2017
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