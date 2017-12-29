МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Позиция Вашингтона по России не может не вызывать сожаление, Москва готова к выстраиванию отношений, но "танго нужно танцевать вдвоем", сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, российско-американские отношения, скажем так, та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны — это тоже не может не вызывать сожаление. Но, вместе с тем, вы знаете настрой, который неоднократно озвучивал президент: мы хотим и ищем добрых взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения, взаимного доверия со всеми странами, в первую очередь с европейскими, и в том числе с Соединенными Штатами. Но здесь танго нужно танцевать вдвоем, как говорится", — сказал Песков.