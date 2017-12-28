Москва будет судить о готовности Литвы сотрудничать по делам, заявили в МИД

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва будет судить о заявленной президентом Литвы Далей Грибаускайте необходимости "сотрудничать, а не воевать" с Россией по реальным делам, а не заявлениям, сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте, подводя итоги 2017 года и описывая будущее балтийской республики в интервью интернет-порталу 15min, заявила, что с Россией следует сотрудничать, торговать, а не воевать. По ее словам, Россия в ближайшие годы останется "сложным" соседом, но не нужно "умывать руки" — "нужно искать возможность быть открытыми к изменениям и, если необходимо, менять позицию, не отказываясь от ценностей".

"Мы обратили внимание на это рождественское интервью, которое было дано госпожой Грибаускайте, в частности, и пассаж видели о том, что с Россией важно сотрудничать, торговать, а не воевать. Отношения главы литовского государства к России нам и вам, я думаю, хорошо известно. Если это серьезное заявление, продуманное решение и не столько пиаровский ход, а действительно решение о внесении корректировок в свою традиционную позицию, то будем судить об этом не столько по заявлениям, а в основном по реальным делам, потому что очень часто эти заявления диссонируют, друг с другом находятся в противоречии", — заявила Захарова.

Она отметил, что ранее в Москве "постоянно слышали о неких угрозах, которые исходят из России". В частности, она напомнила, что Грибаускайте причислила к этим угрозам даже строительство Белорусской АЭС при участии РФ, в" частности как фактор, способный посеять радиационную панику в Литве и подорвать безопасность страны".

"Руководитель Литвы заявила о необходимости демонстрировать гибкость — мы не против, если госпожа Грибаускайте продемонстрирует гибкость", — сказала официальный представитель МИД РФ.