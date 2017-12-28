В МИД назвали условия для нормализации отношений России и США

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Возврат к обычным отношениям России и США невозможен, пока Вашингтон не пересмотрит свою агрессивную линию, в том числе не вернет дипсобственность, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно четко понимать и честно говорить, что спад этих двусторонних отношений (РФ и США — ред.) произошел отнюдь не по вине России, а по вине США. И, конечно, business as usual с США действительно невозможен, пока они не пересмотрят вот эту агрессивную линию. В том числе не вернут, например, украденную у российской стороны… у РФ, у наших людей собственность на территории США", — заявила Захарова на брифинге в Москве.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.