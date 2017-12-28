Москва и Баку подписали меморандум о сотрудничестве по круизу на Каспии

БАКУ, 28 дек – РИА Новости. Азербайджан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве по круизному судоходству в Каспийском регионе, сообщает в четверг сайт ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

"Председатель правления ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" Рауф Велиев и генеральный директор ОАО Московское речное пароходство Константин Анисимов подписали в Баку меморандум о сотрудничестве по круизному судоходству в Каспийском регионе с использованием нового круизного пассажирского судна проекта "Петр Великий". Соглашение было подписано в ходе визита российской делегации во главе с Анисимовым в Баку", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что соглашение предусматривает совместную деятельность по изучению и выработке оптимальных маршрутов круизных пассажирских судов, таких как порты Черного моря — внутренние водные пути РФ — Астрахань — порты Каспийского моря; Москва — Баку; Астрахань — Махачкала — Баку; Баку — Анзали — Ноушехр — Туркменбаши — Актау — Астрахань и другие. Судоходные предприятия двух стран будут вести подготовку совместных инвестиционных проектов, в том числе совместную эксплуатацию круизного пассажирского лайнера проекта "Петр Великий" и постройку новых круизных судов для развития морского туризма по запланированным маршрутам.

"Азербайджанская и российская стороны будут совместно работать в направлении развития необходимой береговой инфраструктуры для организации круизных туров, в том числе причалов, постов пограничного, таможенного и санитарного контроля, бункеровки и снабжения, а также оптимизацию портовых сборов, и проводит обмен опытом для взаимовыгодного сотрудничества", — говорится в сообщении.

Согласно подписанному меморандуму, до конца 2019 года начнутся морские туры российского круизного лайнера "Петр Великий" в Баку. В первое время они будут проходить по маршруту Астрахань-Баку. А с 2020 года начнутся туры из других российских городов.