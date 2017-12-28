Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его не волнуют слухи о его возможной отставке, а оценивать его деятельность могут только президент и крымчане.
"Эти слухи — нормальное явление. Я вообще на это не обращаю внимания. Оценку мне может дать президент или крымчане. <…> Начиная еще со всех королевских дворов самые популярные темы для обсуждения были: отставка, кого будут судить, кого повесят, кого казнят", — сказал Аксенов на пресс-конференции по итогам года.
Глава Крыма отметил, что, конечно, есть те, кто с нетерпением ждет, когда он оставит свой пост.
"Это нормальный процесс для любого руководителя. Но пока есть воля президента и пока крымчане доверяют, буду работать. <…> Буду честно выполнять свои обязанности до момента принятия решения руководством страны. На слухи не отвлекаюсь. Меня мало волнует эта ситуация", — заявил Аксенов.