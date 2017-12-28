Аксенов поручил уволить замглавы минстроя Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил уволить по статье первого заместителя министра строительства и архитектуры республики Владимира Локтионова, который допустил задолженность в подведомственном предприятии "Крымжелезобетон" по зарплате и налогам.

В декабре Аксенов поручил провести служебную проверку завода "Крымжелезобетон", где образовалась задолженность по заработной плате и налогам. По его словам, 250 работников предприятия с августа не получают зарплату.

"К большому сожалению, работа минстроя тоже вызывает много нареканий. Сегодня по статье сказал уволить господина Локтионова — это заместитель министра — за то, что была допущена задолженность по заработной плате на "Крымжелезобетоне". Пять месяцев люди не получали зарплату", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

По его словам, Локтионов курировал данное предприятие.

"Полное бездействие должностных лиц. Я еще не принял решение в отношении первых лиц министерства. Служебное расследование покажет, нужно ли министру дополнительно вправить мозги. Если будет нужно, я точно так же это сделаю. Пока что могу сказать, что уровень работы и качества подготовки документов очень низкое, к большому сожалению", — сказал Аксенов.

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