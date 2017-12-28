Новый мэр Владивостока принял присягу

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Новый мэр Владивостока Виталий Веркеенко в четверг принял присягу и официально вступил в должность, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

"В четверг на внеочередном заседании думы, которое прошло в здании администрации города, Веркеенко принес присягу", — сказал собеседник.

В начале ноября отстраненный и находящийся под следствием экс-мэр Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. 21 декабря депутаты думы единогласно выбрали Веркеенко мэром города. Новый мэр заявил, что оставит в команде и сделает своей правой рукой и.о. главы города Алексея Литвинова.