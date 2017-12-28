Карасин рассказал о восстановлении отношений между Россией и Грузией

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин рассказал о восстановлении отношений с Грузией и укреплении гуманитарных связей между странами.

По его словам, тенденция к нормализации контактов между странами наметилась несколько лет назад, "когда партия Михаила Саакашвили проиграла парламентские выборы и было сформировано новое правительство страны". После этого общими усилиями Москве и Тбилиси удалось "добиться заметных результатов в сферах торговли и транспорта, укрепить гуманитарные связи".

"Только в 2017 году двусторонний товарооборот вырос более чем на 30%. Россия стала вторым по важности торговым партнером Грузии и главным рынком сбыта ее продукции, прежде всего вина", — сказал Карасин газете "Известия".

Он также добавил, что сейчас готовится реконструкция пропускного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе. Это позволит облегчить наземное сообщение между станами.

Карасин выразил надежду на то, что "в будущем году удастся развить эти позитивные тенденции", отметил, что Москва готова к "всестороннему практическому сотрудничеству", и рассчитывает "на адекватную реакцию грузинской стороны".