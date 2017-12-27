Путин встретился с новыми губернаторами и их предшественниками

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в среду с избранными 10 сентября губернаторами и их вышедшими в отставку предшественниками.

Президент отметил, что встреча проходит в "необычном формате". "Мы никогда не собирались так, но подобная встреча имеет смысл. Это, во-первых, демонстрация преемственности. Новые руководители могут опираться и развивать все те достижения, которые были до них", — пояснил глава государства.

Президент сказал, что один из бывших губернаторов как-то отметил, что не будет вмешиваться в дела своего преемника. С одной стороны, "это хорошо, так как новоизбранный руководитель несет всю ответственность за свою работу, но в то же время он должен иметь возможность опираться на то, что сделано и на опыт предшественников", — продолжил Путин.

"Я уверен, что будет преемственность по этим важным направлениям, по которым было в регионах немало сделано", — заявил президент. По его словам, работа в эти годы проходила "в сложных условиях, с учетом и внутренних проблем, и внешних ограничений". "Но я выражаю надежду на преемственность успехов новых руководителей", — заявил президент.

Перед встречей Путин побывал на концерте детского хора "Зимняя сказка".