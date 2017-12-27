Представителем Путина при рассмотрении договора с Гондурасом будет Рябков

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил замминистра МИД РФ Сергея Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении договора об отношениях с Гондурасом, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации договора об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Гондурас, подписанного в Тегусигальпе 28 февраля 2017 года", — написано в распоряжении.