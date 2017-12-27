Избирком Коми отказал в проведении референдума о переносе столицы в Ухту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Избирательная комиссия республики Коми отказала инициативной группе в проведении референдума о переносе столицы региона из Сыктывкара в Ухту, поскольку более 10% подписей, отобранных для проверки, оказались недействительными, сообщил в среду РИА Новости глава республиканского избиркома Дмитрий Митюшев.

Государственный совет Коми 23 ноября признал соответствующим законодательству вопрос, который предполагалось вынести на референдум: "Согласны ли вы с тем, чтобы в республике Коми был принят закон о внесении изменений в Конституцию республики Коми, предусматривающий перенос столицы республики Коми из города Сыктывкар в город Ухту?".

Согласно материалам республиканского избиркома, после этого была зарегистрирована инициативная группа, которая 14 декабря представила в избирательную комиссию подписные листы с подписями участников референдума и другие необходимые документы. Всего было представлено около 15 тысяч подписей, и избирком должен был проверить выборку в объеме 20% (2741 подпись).

"Принято решение об отказе в проведении референдума, поскольку выявлено более 10% недействительных подписей из числа тех, что были отобраны на проверку. Мы поставили точку в этом вопросе", — сказал Митюшев.

Согласно законодательству, если суммарное количество недостоверных подписей участников референдума, выявленных при проверке, превысит 10% от общего количества подписей, подлежащих проверке, дальнейшая проверка подписных листов прекращается.