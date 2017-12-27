ЕР приостановила членство в партии вице-спикера нижегородского Заксобрания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек – РИА Новости. Региональный политсовет "Единой России" в среду приостановил членство в партии заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области, экс-главы города Олега Сорокина, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сообщает региональное отделение партии.
"Региональный политический совет НРО партии "Единая Россия", согласно положениям Устава партии, приостановил членство в рядах "Единой России" заместителя председателя ЗСНО, члена президиума регионального политсовета партии Олега Сорокина, в отношении которого возбуждено уголовное дело. И поручил местному политическому совету местного отделения партии "Единая Россия" Канавинского района рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий Сорокина как члена местного политического совета", — говорится в сообщении.
В 2003 году основал группу компаний "Столица Нижний" – крупнейший девелоперский холдинг в регионе. В 2005 году Олег Сорокин впервые стал депутатом городской думы Нижнего Новгорода, возглавил комиссию по развитию города, строительству и архитектуре. В октябре 2010 года он был повторно избран депутатом. В том же месяце депутаты Гордумы избрали Сорокина главой Нижнего Новгорода. В 2016 году он был избран депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва.