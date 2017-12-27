Премьер Бельгии посетит Россию 29-31 января

БРЮССЕЛЬ, 27 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель посетит Россию 29-31 января, в ходе визита запланированы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщил РИА Новости официальный представитель Мишеля Фредерик Кодерлье.

"Премьер-министр Шарль Мишель совершит рабочий визит в Россию с 29 по 31 января 2018 года. В ходе визита он встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и своим коллегой премьер-министром Дмитрием Медведевым", — сказал собеседник агентства.