В Крыму в следующем году ждут "паломничество парламентских делегаций"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов надеется, что ООН не оставит без внимания обращение парламентариев Крыма, которые пригласили представителей стран-участниц ООН посетить полуостров и самостоятельно оценить ситуацию с правами человека.

Генеральная Ассамблея ООН на прошлой неделе приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу, — большинство европейских стран и США. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

В ответ на это 25 декабря президиум крымского парламента обратился к Генеральной Ассамблее с предложением посетить Крым, чтобы представители стран-участниц ООН могли самостоятельно дать объективную оценку ситуации с соблюдением прав человека в регионе. Документ должен быть передан в ООН через МИД РФ.

"Дело в том, что официальные представители этих стран введены в заблуждение. Мы пригласили их посетить в Крым и своими глазами убедиться в том, как на самом деле у нас обстоят дела с правами человека. Так что — ждем в следующем году в нашу республику настоящее паломничество парламентских делегаций. Надеемся на это", — сказал Константинов на заключительном заседании этого года очередной сессии крымского парламента.

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