Москва надеется решить проблему взаимного признания виз с Минском к весне

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. В МИД РФ рассчитывают решить проблему взаимного признания виз с Белоруссией к весне 2018 года, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант".

"Мы активно работаем над этим документом (межправсоглашение РФ и Белоруссии – прим. ред.). У нас есть общее понимание важности создания единого визового пространства, но есть некоторые технические сложности. В ближайшее время будут контакты экспертов по этой теме, и я надеюсь, что мы в самом начале года эту проблему решим", — сказал он.

"Это задача №1. Рассчитываю, что решим даже не к чемпионату (мира по футболу – прим. ред), а к весне. Готовность двух сторон есть, идет притирка деталей. Не буду вдаваться в подробности переговоров. Скажу лишь, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы как можно скорее создать международно-правовую основу для решения визового блока и отрегулировать порядок транзита иностранцев из России в Белоруссию и наоборот", — добавил дипломат.

Белоруссия и Россия работают над проектом соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов для пребывания на территории Союзного государства. Ранее планировалось, что соглашение коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда. А пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии. То есть иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ.