Козак считает, что все новые губернаторы могут эффективно работать

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак считает, что все новые губернаторы — энергичные люди, которые могут работать эффективно, если федеральные власти зададут им правильную систему координат.

Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку по собственному желанию губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил врио главы региона экс-мэра Воронежа Александра Гусева. Ранее в ходе осенней ротации в отставку ушли главы 11 регионов России, были назначены новые временно исполняющие обязанности.

"Все новые губернаторы — энергичные, молодые люди, креативные люди, которые, я уверен абсолютно, что, если мы зададим правильную систему координат, то они будут работать очень эффективно", — сказал Козак в эфире телеканала "Россия 24".

"Это естественное движение кадров, но важно, в какой системе координат эти кадры работают. Самая большая вероятность ошибки в любой политике — это ошибка кадровая, в отношении людей. Поэтому только дело покажет, сегодня рано говорить, как сказалось на региональной политике обновление кадров", — добавил вице-премьер.